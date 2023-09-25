«Это убийство»: обнаружены новые улики у тела студента, найденного спустя 6 лет в лесу

Родные студента, которого нашли спустя шесть лет мертвым в лесу, отказываются мириться с тем, что в его уходе из жизни нет криминального следа. Они провели собственное расследование, и мать молодого человека обнаружила новые улики, которые, по ее мнению, могут указывать на убийство. Об этом сообщает E1.ru.

Напомним, что тело юноши было найдено случайно грибником. За годы от него остались одни кости и лишь некоторые личные вещи, которые смогли узнать родственники. Правоохранители решили, что парня никто не лишал жизни, но с этой версией не согласны члены его семьи. Они считают, что он не мог совершить суицид.

На месте, где было обнаружено тело, мама студента увидела часть полиэтиленового пакета со следами скотча. Он был обмотан вокруг шеи. По какой-то причине забирать его как улику не стали, но родительница погибшего все сфотографировала на телефон и передала журналистам.

«Мы подозреваем, что это было убийство. Влад пропал 9 июня. Через четыре дня ему должно было исполниться 22 года. У него было много планов», - поделилась сестра умершего и добавила, что он не был наркоманом, не пил алкоголь, да и никаких любовных драм в его жизни тоже не было.

Ранее стали известны подробности расправы мужчины над детьми и деверем в Омской области. Отец пристрелил брата жены и двух маленьких сыновей из-за развода.