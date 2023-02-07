«Это только начало»: повторные землетрясения в Турции еще возможны

На юго-востоке Турции в ночь на понедельник, 6 февраля произошло сильнейшее за 80 лет землетрясение. В Сети были опубликованы страшные кадры катастрофы, унесшей тысячи жизней.

По последним данным, число погибших в результате происшествия достигло 1541, ранены 9733 человека, разрушено 3471 здание. Подземные толчки затронули и Сирию: там погибли не менее 430 человек, пострадали более 1,3 тысячи. При этом нидерландский сейсмолог Франк Хогербитс за три дня до трагедии сделал невероятно точное предсказание о катастрофе. Он прикрепил карту с отмеченным эпицентром – на границе Сирии и Турции.

«Рано или поздно в этом регионе (юг центральной Турции, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение магнитудой около 7,5», – написал исследователь в соцсетях.

После этого сейсмолог сделал еще один жуткий прогноз. Он предупредил о повторных подземных толчках, но уже в центральной части Турции и близлежащих регионах. С высказыванием мужчины согласна ясновидящая Саона. Она сделала важное предупреждение, к чему стоит готовиться местным жителям.

«По поводу Турции: да, это только начало, так как, к сожалению, будут частые посылы, к тому, чтобы были землетрясения. Нужно ждать аналогичные ситуации, и они будут происходить даже в этом году, еще что-то мы услышим. Самое главное, конечно, чтобы никто не пострадал. Это может коснуться домов, торговых центров», — заявила ясновидящая в беседе с WomanHit.ru.

Ранее мы писали о том, что происходит с человеком во время землетрясения.