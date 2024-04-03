«Это страшное горе»: мать одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» выразила соболезнования

Мать фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокусе» Якубджона Юсуфзоды Ханифа Нарзуллаева пообщалась с журналистами. Женщина прокомментировала трагедию и выразила соболезнования семья погибших, передает РИА Новости.

Якубджон является десятым фигурантом уголовного дела о террористическом акте в Крокус Сити Холле 22 марта. Суд, избирая меру пресечения мужчине, постановил отправить его в СИЗО до 22 мая.

По версии следствия, Нарзуллаев перевел деньги боевикам на проживания со своей карты. Кроме того, после совершения массового убийства мужчина сделал перевод одному из террористов.

Мать фигуранта уголовного дела в беседе с журналистами назвала массовую гибель людей в Крокусе страшным горем.

«Я как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», — сказала женщина.

Ранее отец напавшего на «Крокус» террориста Мирзоева заявил, что сын не был религиозен. По словам мужчины, тот не ходил в мечеть.