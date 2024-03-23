«Бил его прикладом»: зритель «Крокус Сити Холла» спас людей, напав на террориста

Один из зрителей концерта в «Крокус Сити Холле» помог спастись десяткам человек, напав на террориста и обезвредив его. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

О случившемся рассказала очевидица событий, 61-летняя Елена, которая пришла на концерт группы «Пикник» со своей дочерью и знакомым. По словам женщины, сначала многие зрители приняли стрельбу за фейерверк, но потом поняли, что надо спасаться. Многие зрители ринулись к сцене, поскольку в той стороне находился запасной выход. Однако дорогу им перегородил один из террористов.

Однако, когда стрельба немного затихла, Елена обнаружила, что одному из посетителей удалось обезвредить преступника. Неизвестный молодой человек прыгнул на террориста, отнял у него автомат, завалил его и начал бить прикладом.

«Молодой человек на него прыгнул. Я не видела, как он прыгнул, я просто видела, как он уже отнял у него автомат и прикладом его бил», — рассказала Елена.

Как утверждает очевидица событий, благодаря поступку мужчины несколько десятков человек смогли выбраться из здания. Однако, по признанию Елены, она не знает, удалось ли спастись самому молодому человеку.

«Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу. Очень много народу он спас. Я не знаю, остался ли он жив...» — поделилась очевидица событий.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошел теракт. Группа неизвестных пробралась в здание с оружием и открыла огонь. В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. По предварительным данным, в результате случившегося пострадало более 180 человек.

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