«Это рейдерский захват»: Татьяна Бакальчук прокомментировала нападение на офис Wildberries

Татьяна Бакальчук назвала нападение на офис Wildberries рейдерским захватом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

18 сентября в офисе маркетплейса в центре Москвы прозвучала стрельба. Представители компании заявляли, что муж Татьяны Бакальчук Владислав попытался прорваться в здание вместе с вооруженной охраной. По предварительным данным, 4 человека были ранены во время стрельбы, один из них полицейский. Девять человек задержаны правоохранителями.

Спустя время на связь вышла Татьяна Бакальчук, которая назвала происходящее попыткой рейдерского захвата.

«Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — заявила она.

Она также опровергла доводы Владислава Бакальчука, который говорил о том, что приехал на деловую встречу, но его не пустили. По словам предпринимательницы, никакой встречи запланировано не было.

О том, что известно на данный момент о конфликте в офисе компании, читайте в нашем материале.