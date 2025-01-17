Это произошло не на ринге: блогер и боец поп-ММА Корней Тарасов лишился левого глаза

Корней Тарасов, популярный петербургский блогер и боец поп-ММА, получил тяжелую травму на вечеринки. Из-за одного неосторожного движения девушки спортсмен лишился возможности видеть.

Тарасов рассказал обо всем в социальных сетях. По словам молодого человека, во время вечеринки у него возник спор со знакомой. Девушка в ходе выяснения отношений задела бойца, в результате чего тот получил травму глаза.

Как выяснилось в больнице, Корней полностью утратил возможность им видеть. Теперь врачи делают все возможное, чтобы сохранить на месте глазное яблоко. Блогер также рассказал журналистам, что будет делать, если глаз не удастся сохранить. В таком случае молодой человек планирует взять протез, чтобы быть похожим на терминатора.

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