«Это останется между нами»: 17-летняя девушка рассказала об изнасиловании инспектором ППС

В Москве 17-летняя девушка обвинила инспектора ППС в изнасиловании. Она заявила, что над ней надругались прямо в патрульной машине.

После случившегося близкие юной москвички передали ее рассказал о случившемся Telegram-каналу Baza. Так, по словам девушки, ее вывезли в лес и там угрожали подкинуть ей наркотики. Потом один из инспекторов накинулся на несовершеннолетнюю, пока другой стоял и караулил.

Когда все случилось, то девушка села у машины и начала плакать. Ее заметили полицейские из другой патрульной машины. Они попытались разобраться в том, что случилось. Между насильником, его подельником и только прибывшими инспекторами даже произошел конфликт. Однако девушка в тот момент ничего не могла рассказать.

«Между моим насильником и полицейским из второй патрульной машины начинается перепалка. В итоге он высаживает меня в переулке со словами: "Это останется между нами, да? Я не видел в лесу тебя, а ты меня!"» — передали слова пострадавшей ее близкие.

Сейчас по факту случившегося ведется расследование. Оперативники службы собственной безопасности уже направили все материалы в Следственный комитет.

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