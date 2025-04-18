«Это нонсенс, конечно»: адвокат одной из сестер Хачатурян заявила, что дело насчитывает 36 томов

Расследование по факту трагедии в семействе Хачатурян длится уже 7 лет. По словам адвоката одной из девушек, такой срок и такой объем дела являются невообразимыми.

Защитница прокомментировала Kp.ru долгое расследование дела, которое в скором времени может закончится. В понедельник, 21 апреля, суд должен будет вынести приговор покойному отцу сестер. Его обвиняют в насилии над девочками и распространении откровенного контента.

«Да, 7 лет уже будет 27-го июля! Это нонсенс, конечно, что так долго! Но, во-первых, само дело очень тяжелое и объемное. Томов в нем уже 36. Во-вторых, мы попали на ковид… Но сейчас, в ближайший понедельник очень многое уже решится», — заявила защитница.

В 2018 году сестры убили отца, в чем сразу же признались. Однако их действия могут быть квалифицированы как самооборона, если суд признает главу семейства виновным в инкриминируемых деяниях.

Ранее член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева сравнила историю сестер Хачатурян с убийством мужчины в Москве. Напавшую на него 15-летнюю дочь тоже в начале могут поместить в СИЗО.