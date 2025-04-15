«Есть сходство с историей сестер Хачатурян»: Ева Меркачева о том, что грозит убившей отца 15-летней девочке

«Пока есть не очень много информации. Мы знаем точно, что уже проведен обыск и первичный допрос девочки и ее сестры. Уже известно, что действительно старшая сестра пострадала. Также правоохранители говорят, что убитый был алкоголиком, судим за наркотики. Действительно, картина тирана вырисовывается. Сейчас пока не ясно, какая будет квалификация преступления. Потому что с учетом всего этого кажется, что привлекать ее могли бы, например, только за превышение пределов допустимой самообороны. Вменять ей 105-ю статью «Убийство», это было бы, наверное, слишком жестко. Но, повторюсь, мы пока не знаем всех деталей, всех обстоятельств. Сейчас проведут короткую судебную экспертизу девочки, чтобы понять, в каком состоянии она находилась. И будет, опять же, следователям известно, стояла ли она на учете в ПНД, были ли какие-то проблемы с психикой в принципе. Это все самые важные детали, которые сыграют роль при избрании меры пресечения и при квалификации этого преступления», - сказала Меркачева.