«Есть сходство с историей сестер Хачатурян»: Ева Меркачева о том, что грозит убившей отца 15-летней девочке
© Гусейнов Виктор/Komsomolskaya Pravda/East News
15-летнюю школьницу, зарезавшую отца в московской квартире, могут поместить в СИЗО. Об этом сайту «Страсти» рассказала Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева.
«Пока есть не очень много информации. Мы знаем точно, что уже проведен обыск и первичный допрос девочки и ее сестры. Уже известно, что действительно старшая сестра пострадала. Также правоохранители говорят, что убитый был алкоголиком, судим за наркотики. Действительно, картина тирана вырисовывается. Сейчас пока не ясно, какая будет квалификация преступления. Потому что с учетом всего этого кажется, что привлекать ее могли бы, например, только за превышение пределов допустимой самообороны. Вменять ей 105-ю статью «Убийство», это было бы, наверное, слишком жестко. Но, повторюсь, мы пока не знаем всех деталей, всех обстоятельств. Сейчас проведут короткую судебную экспертизу девочки, чтобы понять, в каком состоянии она находилась. И будет, опять же, следователям известно, стояла ли она на учете в ПНД, были ли какие-то проблемы с психикой в принципе. Это все самые важные детали, которые сыграют роль при избрании меры пресечения и при квалификации этого преступления», - сказала Меркачева.
Член СПЧ выразила надежду, что ребенка не поместят под стражу. В связи со случившимся она вспомнила историю сестер Хачатурян, убивших отца.
«Мне, например, как правозащитнику, хочется надеяться, что девочке не грозит тяжкая статья и что ее не поместят под стражу. Именно с учетом тех обстоятельств, о которых я сказала в начале. Но если ей вменят 105-ю, то возможно заключение в СИЗО. Потому что статья тяжкая. И я напомню историю сестер Хачатурян, которую сейчас все приводят в качестве примера. Действительно, кажется, что есть нечто похожее. Троих сестер, которые напали на отца, поместили в СИЗО, и они там провели какое-то время. Так что не исключено, что ее поместят. Хочется верить, что нет, но там уж как получится», - заключила Меркачева.
Сообщалось, что убитый отец требовал от старшей сестры оформить кредит. Студентка отказалась, за нее вступилась младшая сестра, ставшая свидетелем ссоры. Девочка ударила отца в область шеи. После убийства сестры не сбегали из квартиры и дождались следователей.