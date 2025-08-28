«Это настоящие пацаны, завидуйте»: мать избивавшего инвалида в Находке гордится сыном

Мать подростка, который избивал инвалида в Находке, заявила, что «настоящие пацаны всегда дрались, завидуйте». Подробности о группе молодых людей, которая держит в страхе жителей поселка, сообщает ИА Регнум.

Подростки ради популярности в соцсетях избивают сверстников, снимая действия на камеру и публикуя ролики. В одном из видео они издевались над инвалидом, который учился в коррекционной школе. Один из подростков не только избивал инвалида, но также сломал нос однокласснику и бил детей электрошокером.

Парень по кличке Муха часто появляется на видео и дерется. Его мать отвечает в соцсетях на критику и заявляет, что гордится сыном.

«Настоящие пацаны всегда дрались и будут драться. Если ваши не дерутся, завидуйте молча. Считаю, что это пацанские разборки, сегодня дерутся, завтра дружат, девочкам этого не понять», — написала мать.

Журналисты выяснили, что мать второго подростка, снимающего действия на камеру, работает в Управлении опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми. Она в беседе с журналистами назвала обвинения в адрес ее сына выдумками.

«Это всё неправда, что кто-то там держит в страхе. Это мой любимый ребёнок, что я вам должна про него ещё сказать? Вся эта информация, что пишут, перевёрнута с ног на голову. Поэтому я ничего рассказывать не буду», — ответила она.

Местные жители по голосу узнали этого парня, свидетели нападений тоже на него указывают.

Отмечается, что когда видео завирусилось в соцсетях, то полиция начала проверку.

Ранее мы писали о том, что мужчина избил ногами ребенка после жалобы дочери.