Это мог быть поклонник или бывший молодой человек: мотоблогерша Анютамини назвала подозреваемых в нападении

Мотоблогерша Анютамини подверглась нападению в Москве. Девушку залили перцовым баллончиком и повалили на землю. Злоумышленник делал все в маске, поэтому жертва не смогла опознать его. Однако в беседе с журналистами mk.ru она сделала предположение, кто может стоять за совершением преступления.

По словам девушки, особых недоброжелателей у нее нет. Разве что месяц назад был один случай, в результате которого у мотоблогерши появился сталкер. Мужчина стал преследовать москвичку. А еще Анютамини вспомнила, что недавно рассталась со своим молодым человеком, и это расставание нельзя назвать мирным.

«Был случай сталкинга около месяца назад, когда подписчик домогался меня в мессенджере и выслеживал на рынке. Со скандалом я рассталась со своим молодым человеком, но это было полгода назад. Он всячески меня обманывал и вообще был человеком ненадежным. Но утверждать, что он как-то причастен к нападению, я не могу до конца следствия», — рассказала девушка.

При этом у блогерши возникает ощущение, что нападение могло быть заказным. От этого, по словам Анютымини, ей становится жутко.

Во время нападения злоумышленник угрожал москвичке ножом. Перед тем как скрыться с места преступления, он прихватил смартфон жертвы.