«Это халатность»: адвокат семьи пропавшего в Турции россиянина обвинил организаторов заплыва в отсутствии камер

Адвокат семьи пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова обвинил организаторов заплыва через Босфор в халатности. По словам представителя родных спортсмена, на соревнованиях было установлено недостаточно видеокамер.

В беседе с aif.ru адвокат Альперен Чакмак заявил, что других записей кроме места погружения пловцов и финиша, нет.

«Это само по себе халатность. Каждый момент такого масштабного соревнования должен быть задокументирован на камеру, должны были предпринять все меры безопасности. Однако мы еще изучаем этот вопрос», — отметил он.

Поиски 29-летнего Николая Свечникова продолжаются. Профессиональный пловец и тренер пропал 24 августа во время заплыва через Босфор. Среди тысячи других участников, он единственный, кто не появился на финише. Друзья и родственники спортсмена не теряют надежду найти его.

Ранее мы сообщали, что мать пропавшего Николая Свечникова обвинила организаторов заплыва через Босфор в сокрытии правды о том, что на самом деле могло случиться с ее сыном.