Это говорит о проблемах в обслуживании: летевший в Индию 10 часов самолет развернули из-за полных туалетов

Самолет авиакомпании Air India не смог добраться до Индии. Его развернули в небе над Атлантикой из-за переполненных туалетов, портал One Mile At A Time.

По информации СМИ, воздушное судно с тремя сотнями пассажиров направлялось на восток из Чикаго. Спустя 10 часов полета из 12 туалетов работал лишь один в бизнес-классе. Лететь к тому момент оставалось 4 часа.

Капитан судна оценил ситуацию и принял решение: самолет развернулся в небе и полетел в США. Произошедшая ситуация, к слову, вызвала волну обсуждений. Эксперты пришли к выводу, что это говорит о проблемах в обслуживании.

Ранее сообщалось, что пилот рейса из Индии сообщил об опасной инфекции на борту. Самолет готовился к приземлению в Москве. С воздушного судна был госпитализирован один человек.