Больного пассажира доставили в медпункт: пилот российского самолета подал сигнал об особо опасной инфекции

Пилот российского самолета, который возвращался из Индии в Москву, объявил код 401 — он означает особо опасную инфекцию. Однако по прилете выяснилось, что у больного пассажира ее нет, передает Telegram-канал «Авиаторщина».

После объявления сигнала воздушное судно из Дели благополучно приземлилось в столице РФ. Затем самолет отправился на отдаленную стоянку, куда по регламенту вызвали специальные службы.

Пассажира, который жаловался на самочувствие, вывели из салона и доставили в медицинский пункт. Оттуда он попал в одну из московских больниц. Врачи осмотрели новоприбывшего пациента и не нашли никакой инфекции. Ему поставили предварительный диагноз «гастроэнтерит».

Ранее сообщалось, что россиянка приняла роды на борту самолета в небе над Гренландией. У членов экипажа, когда они услышали про схватки, началась паника.