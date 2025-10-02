«Это было ужасно»: охранник отеля приставал к двум несовершеннолетним девочкам у женского туалета

В Тунисе охранник отеля приставал к двум несовершеннолетним девочкам. Одну из них он схватил за шею и трогал. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что инцидент произошел в конце сентября. Девочки вместе с родителями отдыхали в гостинице Delphin Habib. Мужчина напал на жертв, когда те выходили из женского туалета. Сперва сотрудник отеля схватил за шею 17-летнюю девушку, затем попытался поцеловать ее 13-летнюю двоюродную сестру.

О случившемся узнали родители девочек, которые обратились в администрацию гостиницы. Однако в полицию о произошедшем никто не сообщал в течение следующего часа.

«Это было ужасно. Я спросила его, почему он так поступает с нашими детьми, а он просто ответил: "Ради развлечения"», — рассказала мать одной из пострадавших.

Несмотря на то, что охранник в итоге был арестован, сотрудники полиции начали оказывать на семьи потерпевших моральное давление. В отделении на девочек накричали на арабском языке. Правоохранители отказались связываться с посольством Великобритании.

По словам родных девочек, полицейские обращались с ними как с преступницами.

«Они распечатали листок бумаги, написанный на арабском языке, и велели нам его подписать. Я боюсь, что это было что-то вроде отказа от обвинений», — сообщила туристка.

