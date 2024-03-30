«Это было очень близко»: мужчина, выживший в «Крокус Сити Холле», нашел пулю в спине на следующий день

Журналист и концертный организатор Дмитрий Сараев, выживший в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта, нашел пулю в своей спине на следующий день после случившегося. Об этом он рассказал в беседе с Financial Times.

По словам мужчины, около 19:57 мск 22 марта он отправил фото очереди в вестибюле концертного зала другу, который не смог пойти вместе с ним. Через несколько секунд после этого прозвучали первые выстрелы.

Затем концертный организатор забежал вместе с толпой в коридор. Однако там они «оказались в ловушке», поскольку коридор перегородили толстыми стеклянными стенами.

«Пули летели повсюду. Я не мог видеть их, стрелков, но видел их руки, когда они поднимали оружие <…>, и, несмотря на крики людей, я мог слышать некоторые слова, которые они выкрикивали <…>, все это было очень близко», — поделился Дмитрий Сараев.

Как рассказал очевидец событий, люди падали «рядами», он видел пулевые ранения и кровь. Пули рикошетили от металла и разбивали стекла.

Позднее людям удалось разбить стеклянные стены. Когда первая группа людей эвакуировалась, Дмитрий Сараев помог расчистить путь, а потом ползком выбрался из здания. Как утверждает мужчина, все описанные им события продолжались около трех — четырех минут.

На следующий день после произошедшего Дмитрий Сараев обнаружил дырки на своей одежде. Как показал рентген, в его теле застряла пуля длиной около 2 см. Врачи рассказали, что ранение произошло при рикошете, пуля вошла в тело параллельно позвоночнику, чуть ниже поясницы. Она преодолела примерно 12 см, разорвав мягкие ткани.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Злоумышленники с оружием ворвались в здание и открыли стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По официальным данным, общее число пострадавших составляет более 380 человек.

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