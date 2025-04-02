«Это большая трагедия»: врач из России чудом спаслась с батискафа в Египте, но потеряла мужа

Врач Уссурийской ЦРБ Татарстана Кристина Валиуллина пережила клиническую смерть после крушения батискафа в Египте. Ее супругу, врачу-анестезиологу Равилю Валиуллину выжить не удалось.

Кристина пояснила, что ее муж умер как герой — он пожертвовал своей жизнью ради спасения людей.

Женщина убита горем из-за смерти супруга и назвала «ужасной» ситуацию с крушением батискафа. Во время случившегося также пострадали дети Валиуллиных в возрасте 10 и 15 лет.

Мать семейства благодарит докторов Египта за спасение себя и детей. Россиянке очень тяжело осознавать смерть супруга — о нем у женщины остались только светлые воспоминания.

«Это большая трагедия для нашей семьи, потому что он сам врач — анестезиолог-реаниматолог. Он всю жизнь спасал людей и был прекрасным человеком, отцом и мужем», — рассказала она РЕН ТВ.

Напомним, 27 марта на египетском курорте Хургада затонул туристический батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 граждан России, включая 15 несовершеннолетних. Число погибших россиян увеличилось до шести. Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести.