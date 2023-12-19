«Эти беременности были концом света»: жертва скопинского маньяка встала на защиту абортов

Жертва скопинского маньяка встала на защиту абортов и привела в пример другую девушку, которая оказалась заперта с ней в подвале Виктора Мохова. По ее словам, если бы Елена сделала аборт, то ее жизнь была бы намного светлее. Важную тему поднял ведущий Андрей Малахов в программе «МАЛАХОВ» в студии «России 1».

В свежем выпуске гости и эксперты обсуждали законопроект о полном запрете искусственного прерывания беременности в частных клиниках, который был внесен в Госдуму. Во многих регионах России уже был принят отказ от абортов в негосударственных медицинских центрах.

В студии собрались представители обеих сторон — тех, кто выступает за полный запрет абортов, и их оппоненты, считающие, что такой запрет недопустим и важно учитывать ситуации, когда женщины находятся в отчаянной нужде.

Одной из участниц программы стала Екатерина Мартынова – вторая жертва скопинского маньяка. В своем рассказе она поделилась опытом Лены, также плененной маньяком, которая в итоге родила двоих сыновей и мертвого ребенка от насильника.

«Если бы у нее была бы возможность сделать аборт, она бы его сделала. Для нее эти беременности стали концом света — она не хотела детей от насильника. В итоге родила двоих сыновей, еще был мертвый ребенок», – высказалась Екатерина.

Она отметила, что сама не беременела от Виктора. По словам девушки, маньяк отнимал детей у другой пленницы и подбрасывал их в подъезды. Екатерина знает, что один из мальчиков живет в том же городе и знает свою историю.

Андрей Малахов, комментируя ситуацию, выразил негодование и задал вопрос о том, почему маньяка после его задержания не стерилизовали.

Ранее гинеколог Кобозева объяснила, к чему приведет запрет на аборты в частных клиниках.