К чему приведет запрет на аборты в частных клиниках: отвечает кандидат медицинских наук

Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Поправки подготовлены для «улучшения демографической ситуации», заявили авторы инициативы. Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, руководитель «Клиники репродуктивного здоровья» в Барнауле Лариса Кобозева считает, что запрет на процедуру по прерыванию беременности как общий, так и в частных клиниках может привести к материнской смертности. Об этом она рассказала сайту «Страсти».

Эксперт уверена: в случае запрета абортов женщины начнут пользоваться услугами нелицензированных «псевдодокторов». Итог этого будет печальным.

«Может даже не докторов, а вообще каких-то потусторонних сил. Многие страны вводят ограничения, и мы знаем к чему это приводят. Запретят в России — будут ездить в тот же Казахстан или в другие страны, где разрешены процедуры по прерыванию беременности», — отметила она.

По мнению гинеколога, запрет абортов в частных клиниках нецелесообразен. Поскольку тогда вся нагрузка ляжет на государственную систему здравоохранения, которая может с ней не справиться. В поликлиниках и так не хватает врачей, и образуются огромные очереди.

Кобозева считает, что повысить рождаемость поможет только улучшение материальных и социальных условий жизни россиян. Поскольку именно из-за этих причин женщины чаще всего идут на процедуру по прерыванию беременности.

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