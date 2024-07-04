Есть высшее медицинское образование: арестованный убийца зампреда движения «Зов народа» попросился на СВО

Дмитрий Матвеев, подозреваемый в убийстве общественника Антона Еговцева в Подмосковье, обратился к следователям. Фигурант уголовного дела попросил, чтобы его отправили нести службу в зоне спецоперации, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сейчас мужчина находится под стражей. Суд отправил его в СИЗО на время проведения следственных действий по делу об убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева. Нападение было совершено в подъезде дома погибшего в подмосковной Лобне 7 июня.

После избрания меры пресечения Матвеев обратился с просьбой отправит его в зону проведения спецоперации. По словам мужчины, у него есть высшее медицинское образование. На фронте он видит себя в роли военного врача или санитара.

Ранее в Томской области мужчина выстрелил в знакомого, чтобы попасть в колонию. Оттуда россиянин намеревался пойти на СВО.