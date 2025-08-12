«Есть высокопоставленный брат»: зоозащитница заявила о связях живодера из Владикавказа, который разбил череп псу

У живодера из Владикавказа, который 8 августа разбил череп псу молотком, есть высокопоставленный брат. Об этом изданию 360.ru сообщила зоозащитница.

Происшествие случилось в центральном парке Владикавказа. Мужчина затащил собаку в помещение паркового тира, где ранее работал. Он разбил псу череп, а затем в черном пакете вынес на улицу. Собака по кличке Тумба вырвалась и убежала. Истошные крики животного слышали все посетители.

По словам зоозащитницы, в полицию обратились сотрудники парка, мужчину задержали. Однако он уверен, что наказания не последует.

«Вел он себя нагло и развязно. Сказал, что ничего ему за это не будет. У него есть высокопоставленный брат. И местные жители уверены, что он уйдет безнаказанным», - поделилась собеседница.

Собаку доставили в ветеринарную клинику, у нее диагностировали перелом черепа с кровоизлиянием в глаза. Когда состояние животного стабилизировалось, его перевезли в Москву. В отношении живодера возбудили уголовное дело.

В Госдуме пообещали разобраться в ситуации и добиться, чтобы злоумышленник не ушел от ответственности. Зампред комитета ГД Владимир Бурматов направит запросы с просьбой тщательно расследовать инцидент и проверить, не является ли преступник серийным. Если будет доказана серийность, мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.

«Очень редко, когда такие преступления, выясняется, что человек совершил это впервые — обычно за ним уже числится несколько живодерских историй, — и это серьезно. Слава Богу, животное удалось спасти», — сказал Бурматов изданию Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что жители Люберец пожаловались на рабочих из Вьетнама, которые, по их предположению, разводят собак для употребления в пищу.