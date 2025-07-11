Жители Люберец пожаловались на рабочих из Вьетнама за разведение собак на еду

Жители Люберец пожаловались в полицию на рабочих из Вьетнама. По их мнению, те разводят собак для употребления в пищу.

Подробности сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Одна из жительниц рассказала, что на местной агроферме проживают десятки вьетнамцев. По словам женщины, они распивают алкоголь и пугают местных. Недавно люди заметили, что рабочие стали разводить собак в большом количестве. Неравнодушные жители прошли по самодельным баракам и нашли десять больных животных.

«Исследуя эти бараки, девочка нашла в мешке шерсть и кости. А потом мы обнаружили в холодильниках аккуратно расфасованное небольшое количество мяса – предположительно, собак», - сказала россиянка.

Найденное изъяли и отправят на экспертизу, чтобы выяснить, кому принадлежали останки.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске дети соорудили алтарь с мертвыми собаками в заброшенном здании.