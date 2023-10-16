Есть погибшие: автобус с российскими туристами, ехавшими из Китая, слетел в кювет в Приморье

В Приморье съехал в кювет автобус, следовавший из Китая в Уссурийск. Два человека погибли, рассказали в краевом министерстве ГО и ЧС.

В ведомстве пояснили, что серьезное ДТП случилось по дороге в Хасанском районе. По предварительным данным, туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, он съехал в кювет.

В правительстве региона уточнили, что в ДТП пострадали 17 человек, двое — погибли. Из них 13 человек получили травмы средней тяжести, четыре пассажира — с сочетанными травмами в тяжелом состоянии. Пациентов госпитализируют в Хасанскую ЦРБ.

По предварительным данным, в автобусе находились только российские туристы.

Всего в машине было 48 пассажиров. За рулем находился гражданин КНР, автобус также относится к китайскому транспортному предприятию.

«Хасанская центральная районная больница госпитализирует пациентов, все службы — в состоянии повышенной готовности», — добавили в спасательной службе Приморья.

На место происшествия выехали Приморское спасатели и пожарные, наряд ДПС, Скорая помощь.

Ранее в Челябинске водитель прижал ребенка дверью и выгнал из автобуса. Как рассказала мать пострадавшей девочки, водитель закрыл двери, не убедившись в том, что все пассажиры прошли в салон. В итоге девочке защемило спину.