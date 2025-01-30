Житель города Макеевка в ДНР стал жертвой необычного ограбления — в общественном транспорте у него похитили контейнер с биоматериалами. Подробности инцидента приводит Telegram-канал Mash на Донбассе.

Игорь (так зовут пострадавшего), по его собственным словам, обычно передвигается по городу на личном автомобиле, однако именно в этот злополучный день решил поехать к врачу на автобусе. С собой он взял пакет с анализами, которые должен был сдать в поликлинике.

Во время поездки Игорь задремал — а, проснувшись, обнаружил пропажу драгоценного пакета. Ситуация его расстроила.

«Ребята, преступники, дорогие мои! Откроете баночки — если вам не понравится первое и второе блюдо, пишите в личку, я их заберу», — заявил он в видеообращении к воришкам.

Игорь пояснил также, что очень не хочет снова заниматься сдачей биоматериалов. Именно поэтому он готов принять их обратно.

В социальных сетях злоумышленников уже прозвали «ворами мелками калибра».

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