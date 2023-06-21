«Если найдется сумасшедшая»: киллер Аслан Гагиев ответил на новость о женитьбе в СИЗО

«Главный киллер России» ответил на слухи про его женитьбу в СИЗО. Аслан Гагиев, известный по прозвищу Джако, назвал данную информацию глупостью. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Гагиев заявил, что он уже старый, больной и никому не нужный.

«Кто за меня пойдет? Ну, никто. Если найдется сумасшедшая какая-то, я готов рассмотреть вопрос. А так, это все глупости», – заключил он в ходе судебного заседания.

Подчеркивается, что во время прошлого заседания киллер подал заявление на свидание с возлюбленной в СИЗО. Журналисты решили, что Аслан собирается сыграть свадьбу.

Отмечается, что банда Джако была создана еще в 2007 году. В ее состав входило около 30 человек. За время своего существования группировка совершила около 60 убийств на территории Москвы и Северной Осетии.

Гагиева объявили в федеральный розыск в 2014 году, а задержали через год в Вене, после чего экстрадировали в Россию. Также в скором времени еще 12 человек этой банды были задержаны и доставлены в Москву.

Напомним, что судебный процесс над Джако продолжается уже пятый год. Обвинение запросило для банды от 15 лет до двух пожизненных сроков.

Ранее сообщалось, что в Москве задержана банда налетчиков, которые грабили квартиры с помощью девушек-наживок.

Они знакомились с мужчинами, а потом приезжали к ним на квартиры. Под предлогом важных дел девушки покидали кавалеров, а возвращались уже вместе с четырьмя сообщниками, которые, угрожая и применяя физическую силу, грабили жертв. Преступники брали из квартир все ценности, деньги, а также дорогую технику.