Еще одна гостья модного петербургского ресторана попала в больницу с отравлением

В Санкт-Петербурге еще одна девушка оказалась в инфекционной больнице с отравлением после похода в модный ресторан Ivore Garden. Врачи пока не подтвердили у пациентки сальмонеллез. Об этом сообщает 78.ru.

Впервые на еду в ресторане пожаловалась блогерша Вероника. Девушка заявила, что после посещения этого заведения у нее появились признаки отравления. Вероника попробовала решить вопрос мирным путем, но ничего не вышло. После этого ее обвинили во лжи.

Через некоторое время стало известно, что и другие жители Северной столицы были жертвами отравления. Некоторые из них сейчас находятся под наблюдением медиков. У кого-то уже диагностировали сальмонеллез.

Как только об этих случаях узнали пользователи Сети, ресторан временно закрыли. Сотрудники сдали необходимые анализы, специалисты проверили все продукты на сроки годности и товарные соседства, а также забрали на экспертизу блюда, которые ели отравившиеся посетители. Не исключается и тот факт, что кто-то из людей занес инфекцию в заведение.

Однако, несмотря на закрытие ресторана, по ночам он все же работал. Руководство утверждает, что в помещении находились исключительно сотрудники. К тому же на входной двери висит табличка: «Ресторан не работает по техническим причинам».

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