Енот-полоскун напал на москвичку в кафе и искусал ей все голени

В кафе на москвичку напал енот-полоскун, в результате чего у нее обнаружили множественные укусы на левой и правой голени. Об этом сообщает mk.ru.

Все произошло 19 августа. Девушка вместе с подругой и ее родственниками пришла в антикафе, где посетителям разрешают играть с енотами. Работники заведения ознакомили гостей с правилами кафе и прочитали инструктаж.

Девушки были одеты не по дресс-коду: посетители должны закрывать одеждой все части тела, кроме головы. Но из-за того, что дамы уже оплатили вход, персонал предложил им накрыть ноги покрывалами. Так животные с меньшей вероятностью бы поцарапали голени.

Затем гостей провели в комнату с енотами, один из которых сразу стал вести себя агрессивно по отношению к 27-летней девушке. Он попытался укусить ее за руку, но жительница столицы увернулась. В надежде подружиться со зверьком, она продолжила игру, и в один момент животное набросилось на ее ноги.

Работники антикафе незамедлительно вызвали бригаду медиков, которые на месте обработали раны девушки. После этого пострадавшую повезли в клинику, чтобы сделать прививки от бешенства и столбняка. Теперь москвичка думает подать жалобу в Роспотребнадзор.

Как передает персонал, все еноты привиты от бешенства. К тому же у каждого животного есть свой паспорт. По словам сотрудницы заведения, на ее памяти не было ни одного другого случая, когда зверьки нападали на посетителей.

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