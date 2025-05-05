«Ему всего 25 лет»: убитый при перестрелке в Махачкале полицейский женился в прошлом году

Один из убитых при перестрелке в Махачкале полицейский женился в прошлом году. Сотруднику правоохранительных органов было 25 лет.

О погибшем рассказал его близкий друг.

По его словам, семья погибшего «в шоке» - никто не может поверить в случившееся.

«Ему всего 25 лет было. Он женился в прошлом году, был очень добрым, ответственным. Всегда был готов прийти на помощь», - поделился с изданием «Абзац» собеседник.

Он рассказал, что родственникам подтвердили смерть сотрудника, однако подробностей не сообщили. Мужчина отметил: друг «погиб как герой, защищая свою землю, свой дом».

5 мая неизвестные открыли огонь по полицейским при попытке проверить автомобиль. Затем они угнали служебную машину и скрылись на ней. Глава Дагестана Сергей Меликов вечером в понедельник сообщил о двоих погибших полицейских и троих пострадавших среди гражданского населения.

Ранее сообщалось, что в Кировской области ветеран Афганистана вооружился топором и пилой и хотел напасть на полицейских. Правоохранителям пришлось открыть огонь - пуля попала злоумышленнику в ногу.