Ему сделали замечание: агрессивный россиянин прокусил ухо мужчине в очереди за фастфудом

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого жителю Башкирии прокусили ухо в очереди. Он сделал замечание мужчине, который хотел поскорее оформить заказ, передает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в Стерлитамаке, в одном из заведений быстрого питания. Там некий мужчина остался недоволен скоростью обслуживания и устроил скандал. Его попытался унять другой россиянин, стоявший в очереди, но впоследствии завязалась драка.

Агрессивный покупатель в ходе конфликта прокусил своему оппоненту ухо. На место случившегося были вызваны стражи порядка. Инициатора драки задержали. Для дачи показаний он отправился вместе с сотрудниками в отдел.

Ранее сообщалось, что драка футболистов красноярского «Енисея» с отдыхающими обернулась уголовным делом. Участникам грозит до трех лет лишения свободы.