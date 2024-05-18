До трех лет лишения свободы: уголовное дело возбуждено после драки с участием игроков красноярского «Енисея»

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о возбуждении уголовного дела после драки игроков футбольного клуба «Енисей» с отдыхающими в Красноярске. Дело расследуется по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Информация о возбуждении уголовного дела появилась в Telegram-канале МВД 24. В сообщении говорится, что 13 мая на одной из баз в Советском районе города произошла драка с участием двух компаний.

Одна из компаний, по данным СМИ, состояла из игроков красноярского футбольного клуба «Енисей». Другая компания — обычные граждане, отдыхавшие на природе.

В хорде организованной проверки стажи порядка приняли решение о начале процессуального производства. Статья, по которой возбуждено дело, предполагает наказание для участников конфликта в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Махачкале произошла массовая драка подростков. Несовершеннолетние повздорили из-за оскорблений в общем чате.