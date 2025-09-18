Ему не помогло: 19-летний парень переоделся в бабушку, чтобы взорвать директора оборонного предприятия

Силовики предотвратили попытку теракта в Санкт-Петербурге. Они задержали участников подготовки покушения на директора оборонного предприятия. Один из членов банды должен был в костюме бабушки заложить взрывчатку, передает Kp.ru.

Все началось с того, что две петербурженки связалась с украинскими кураторами. Женщинам поручили убить директора одного из оборонных предприятий, и они начали подготовку. Несколько дней подруги «вели» автомобиль объекта, а после разведки они оборудовали тайник на Волковском кладбище, куда спрятали самодельное взрывное устройство.

В день, когда все должно было случиться, за СВУ пришел 19-летний парень. Сообщник петербурженок перевоплотился для дела в бабушку: он накинул платочек, надел юбку и резиновые сапоги, а также обзавелся тростью.

Но маскировка не помогала потенциальному террористу. Спецназ задержал парня и двух женщин. Последние — собирались экстренно покинуть город и направлялись в аэропорт. За организацию преступления фигурантам уголовного дела грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что силовики задержала мужчину, готовившего покушение на телеведущего Владимира Соловьева. Он действовал по наводке украинских кураторов.