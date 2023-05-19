Ели собачий корм: в Хабаровске мать оставила троих детей с псом в запертой квартире

В Хабаровске 31-летняя мать оставила своих детей: шестилетнего мальчика, двух дочерей девяти и семи лет, и собаку без присмотра. Дети провели одни в квартире не меньше трех дней. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

Одна из жительниц дома обнаружила детей, которые по ее словам несколько дней постоянно сидели на подоконнике второго этажа. Женщина поговорила с ними и пришла ужас. Об этом хабаровчанка написали в соцсетях.

По ее словам, недавно в дом заселилась семья. У матери четверо детей, один еще новорожденный. Она постоянно выпускала детей на улицу, и они там гуляли сами по себе.

Когда женщина заметила, что дети постоянно сидят на подоконнике, то спросила у них, отпускает ли их мама гулять. Дети ответили, что она уехала неделю назад. Женщина сначала не поверила, потом спросила, есть ли у них еда.

«Они сказали: «нет, мама нам привозила продукты три дня назад, уже все кончилось», – рассказала женщина.

Тогда она самостоятельно купила еды, сходила в магазин вместе со своими детьми, чтобы потом передать продукты тем детям.

«К веревке привязывали какую-то сумочку и через решетку передавали эту еду», – добавила хабаровчанка.

Также, женщина утверждает, что дети рассказали о беспорядке в их доме. Собака все загадила. Для пса тоже передали два пакета корма. А по словам консьержки, одну пачку съела собака, вторую – дети.

Женщина подчеркивает, что 16 мая мама детей так и не появилась. 17 числа хабаровчанка позвонила в полицию. На вызов приехали органы опеки и хозяйка квартиры. Когда взрослые попали внутрь, то были в шоке. По словам женщины, собака тряслась и «выдула» чуть ли не тазик воды.

«Девочка спала на подоконнике, она лежала вся бледная, и хозяйка квартиры подумала, что она, может, не жива», – поделилась хабаровчанка и подписала «Со слов консьержки».

Она добавила, что дети все были грязные. Неделю они находились одни в квартире с собакой.

В результате детей забрали в приют, с ними все в порядке. Собаке нашли передержку. Женщина отметила, что на связь потом вышла мать этих детей, по ее словам, у нее сломалась машина, а в квартире она отсутствовала всего один день.

Девятилетняя девочка, как сообщила женщина, услышала перед уходом мамы: «Вы мне мешаете жить». По предварительной версии хабаровчанки, многодетная женщина уехала с новорожденным ребенком в Бикин. Подчеркивается, что женщина находится на профилактическом учете.

Старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«По факту оставления несовершеннолетних без присмотра сотрудниками полиции проводится проверка», – сказал он.

Кроме этого, по ее окончании будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что родители в Миассе сдали детей в интернат после того, как друг за другом умерли сын и дочь.