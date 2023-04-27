Елене Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Популярной блогерше Елене Блиновской предъявлено обвинение в неуплате почти 1 млрд руб. налогов и отмывании денег. Об этом сообщает Telegram-канале SHOT.

По данным источника, «королеву марафонов желаний» подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Отмечается, что Блиновская задержана. Ее муж тоже проходит по делу, пока в качестве свидетеля. В ближайшее время Елене изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что блогершу задержали 27 апреля, когда она пыталась уехать России на Maybach. СМИ пишут, что женщине кто-то мог рассказать о том, что ее собираются задержать. Она приобрела билет в Казахстан, чтобы запутать оперативников, а сама на иномарке направлялась в сторону Белоруссии.

РЕН ТВ пишет, что на Блиновскую завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей, а также о легализации денежных средств на сумму свыше 43 млн рублей. По версии следствия, женщина использовала схему дробления бизнеса.

Ранее мы писали о том, как брат Елены Блиновской отреагировал на ее задержание.