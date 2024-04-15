Ельцин лично наградил медалью: неизвестные похитили с карты погибшего бойца СВО 135 тысяч рублей

Неизвестные похитили с карты бойца, погибшего в зоне СВО, 135 тысяч рублей. О пропаже денег узнала вдова. Она обратилась за помощью в полицию, передает Regnum.

Мужчина, по данным СМИ, погибал дважды. Так, 30 лет назад его доставили без признаков жизни в морг после нападения афганских боевиков на заставу. Тогда россиянина спасло то, что один из врачей увидел, как дернулась его ресница. За время службы в горячих точках россиянин был награжден медалью «За Отвагу». Ее бойцу вручал лично первый президент РФ Борис Ельцин.

А в июле прошлого года мужчина погиб во второй раз. Это произошло в зоне СВО. Вдова сначала заблокировала банковские счета покойного супруга, а после узнала, что кто-то успел до этого списать с карты бойца 135 тысяч рублей. Чтобы вернуть средства и найти виновных, женщина обратилась с заявлением к правоохранителям.

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