«Ел змей, улиток – все, что движется»: пропавшего в джунглях путешественника Косарова нашли живым

Пропавший в джунглях Колумбии велопутешественник Владимир Косаров (настоящая фамилия Комаров) ел змей и улиток, чтобы выжить.

Напомним, что в марте друзья мужчины сообщили о его пропаже. Владимир три месяца добирался из Колумбии в Панаму по Дарьенскому пробелу. Он пережил ограбление, попытку убийства и болезнь. Владимир заболел малярией и вынужден был питаться змеями, а также улитками, но закончил маршрут и вышел на связь.

Косаров планировал пересечь опасный пробел, куда не идут многие опытные путешественники. Он хотел пройти маршрут за две недели, но в итоге потратил на дорогу три месяца. В какой-то момент у него сломался велосипед, но это не остановило мужчину, он чинил его с помощью палок и веревок.

«Много раз чуть не погиб. Падал с обрыва, велосипед весь сломанный, фиксировал веревками. Ел змей, улиток – все, что движется. Выживал, как мог, но выжил», – сообщил Владимир.

Также он рассказал, что натолкнулся на представителей коренного населения – туземцев, которые научили его ловить рыбу пятью способами. Но были и недружелюбные незнакомцы, а некоторые племена даже пытались его убить.

Когда он добрался до Панамы, то обратился в больницу и вышел на связь с друзьями. Один из друзей – Виктор пообщался с журналистами. Он заявил, что другу пришлось идти по самым опасным местам на своем пути.

«Он принял решение преодолеть расстояние через джунгли. Это место труднопроходимое, там большое скопление разных группировок», – рассказал он в беседе с телеканалом «360».

Друзья обращались в посольство и всеми силами пытались найти путешественника, но он сам вышел на связь, проведя месяц в карантине.

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