«Экспертиза займет две недели»: что будет с полуразрушенным домом в Нижнем Тагиле после взрыва

Первые три подъезда обрушившегося 1 августа пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле будут демонтированы в течение трех суток. Состояние оставшейся части здания оценят в течение двух недель и за этот же срок будет определена судьба постройки. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

«Людей волнует вопрос, что же будет с оставшейся частью дома. Экспертиза поврежденного здания займет две недели. По ее результатам мы сможем принять решение — можно ли в этом доме проживать или нет», — заявил Владимир Якушев на встрече с жителями дома.

По данным пресс-службы, полностью разрушены или повреждены 25 квартир пятиэтажного дома. Владимир Якушев отметил, что в настоящее время «начинается длительный этап восстановления», который потребует «терпения» со стороны администрации и жителей.

Напомним, 1 августа в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа. В результате обрушились два подъезда. Спасательные работы велись в течение полутора суток, в них принимало участие более 500 человек и 75 единиц техники. Жертвами случившегося стали 10 человек, еще 16 пострадали, трое из числа госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Ранее мы писали о том, что за 15 минут до взрыва в Нижнем Тагиле в доме видели мужчин, одетых в форму работников газовой службы.