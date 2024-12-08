Двое россиян скончались из-за мертвого голубя в дымоходе

Жители подмосковного Серпухова отравились угарным газом из-за мертвого голубя. В результате погибли 23-летний мужчина и 70-летняя женщина.

Труп голубя перекрыл вытяжку. Из-за этого в квартире скопился угарный газ, что привело к смерти мужчины и пожилой женщины, пишет РЕН ТВ.

Газовый бойлер, установленный в ванной комнате, был подключен к дымоходу. Но вытяжка оказалась забитой. Вентиляционный канал и дымоход были заблокированы из-за бетонно-кирпичной осыпи и трупа голубя.

Правоохранители проводят проверку организации, которая отвечала за техобслуживание газового оборудования. В офисе компании провели обыск, изъяты документы, в том числе акт о состоянии вентиляционных и дымоходных каналов и протокол их обследования.

Ранее в Москве мужчина попал в реанимацию с сильными ожогами из-за замкнувшего бойлера. Подробнее читайте здесь.