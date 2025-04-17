Работал многие годы: артист Большого Московского цирка героически погиб в зоне СВО

Цирковой артист из Москвы, талантливый руководитель номера «гимнасты на матче» Назар Якубов героически погиб в зоне СВО. Об этом сообщили коллеги мужчины.

Информация о смерти члена труппы появилась в Telegram-канале Большой Московский Цирк. В сообщении говорится, что Якубов отдал работе многие годы. Назар, по словам коллег, был не только мастером своего дела, но и мудрым наставником.

«Он умел вдохновлять и объединять людей, создавая атмосферу дружбы и взаимопонимания в коллективе. Сотрудники Большого Московского цирка выражают искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам», — написали в Сети.

Детали гибели московского артиста, как и место его гибели, пока не раскрываются. Информация о прощании с ним появится позже.

Ранее сообщалось, что в возрасте 41 года умер иеромонах Оптиной пустыни, который отправился в зону СВО. Он занимался духовной поддержкой бойцов.