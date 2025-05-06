Экспертиза показала, что найденное в гараже тело принадлежит финалистке конкурса «Миссис Бурятия»

Стали известны результаты экспертизы по делу финалистки конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой и ее друга Станислава Норбоева. В СУ СКР по республике подтвердили, что найденные в гараже тела принадлежат им.

По данным КП-Иркутск, Буинову и Норбоева опознали родственники. Также на принадлежность тел указала экспертиза.

«В настоящее время результатами молекулярной геномной экспертизы эти выводы подтверждены», - рассказали в ведомстве.

Буинова пропала вечером 11 апреля 2024 года. Она спешила домой к детям, но внезапно исчезла на черном Mitsubishi со своим знакомым. Позже к ним присоединился некто третий, и кроссовер уехал в сторону промзоны. Почти год о них ничего не было известно, только после таяния снега в гаражном массиве нашли два трупа. Родственники Буиновой опознали девушку по кольцу, которое она не снимала.