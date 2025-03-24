Узнали по кольцу: в Улан-Удэ похоронили пропавших в прошлом году Сэсэг Буинову и ее спутника

В Улан-Удэ похоронили участницу конкурса красоты Сэсэг Буинову. Родные узнали ее по кольцу.

Тела девушки и ее спутника Станислава Норбоева, пропавших в 2024 году, нашли на прошлой неделе. Они лежали в смотровой яме в одном из гаражных комплексов.

За 11 месяцев поисков трупы подверглись изменениям, родные опознали Сэсэг и Станислава по личным вещам. На пальце Буиновой было кольцо, которое девушка не снимала. Как близкие узнали Норбоева, не раскрывается.

23 марта мужчину похоронили, а на следующий день простились с Сэсэг, пишет Kp.ru. Ее дети 8 и 10 лет только сейчас узнали, что мамы нет.

Известно, что на телах убитых нашли огнестрельные ранения. Когда совершили выстрелы – до или после гибели – определить невозможно. Личность подозреваемого установлена, но не разглашается.

Ранее муж погибшей рассказывал об их последней беседе.