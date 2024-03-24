Эксперт рассказал о сложностях при опознании погибших в «Крокус Сити Холле»

Процедура опознания погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» может затянуться на две недели. Об этом сообщил начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Шигеев.

Он пояснил Telegram-каналу 112, что для установления личности некоторых погибших потребуется молекулярно-генетическая экспертиза. Результаты такого исследования будут готовы только через 14 дней.

«Процедура опознания сложная», - сказал эксперт.

По данным Следственного комитета, на данный момент на месте теракта в «Крокус сити холле» опознано 62 тела.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошел теракт. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 137 человек, в том числе трое детей, еще 180 пострадали.

Ранее владелец «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов заявил, что охранники концертного зала не могли противостоять вооруженным террористам, которые провели, по сути, войсковую операцию. Он пояснил, что преступников с автоматами на входе встретили контролеры.