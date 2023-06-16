Экспериментировал: московского режиссера мультфильмов госпитализировали с кабачком в прямой кишке

В Москве режиссер мультфильмов попал в хирургическое отделение с деликатной проблемой. У 38-летнего мужчины застрял в прямой кишке кабачок. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

По данным источника, пострадавший попал в больницу после неудачного романтического ужина при свечах с 14 на 15 июня. Мужчина отдыхал со своей соседкой по дому, они выпивали вино и предались страсти. Ради эксперимента пара решила попробовать кабачок, который лежал в холодильнике. Плод размером 10 сантиметров оказался в прямой кишке режиссера.

Когда пара поняла, что не может вытащить кабачок, то обратилась к врачам. Мужчине была проведена операция по извлечению инородного тела. После наркоза москвич заявил медработникам, что больше не будет повторять таких экстремальных экспериментов.

Ранее мы писали о том, как 21-летний студент в Москве занялся сексом с морковью и оказался на столе хирургов. Его бабушка и дедушка отправились на дачу, а внук в это время поместил 10-сантиметровую морковь в прямую кишку.