Экс-жена отца пострадавшего от хаски мальчика украла 3 млн рублей на его лечение

Бывшая жена россиянина, чей сын пострадал от нападения хаски в Сочи, украла 3 млн рублей. Деньги были собраны на лечение ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, информацию о пропаже средств передал сам отец несовершеннолетнего. Он рассказал, что экс-супруга воспользовалась доверенностью, которая была выдана в 2018 году на 10 лет, и сняла 24 марта с банковского счета 3 млн рублей. Эти деньги семья собирала на лечение мальчика, которого серьезно покусали собаки.

По словам отца ребенка, он думал, что доверенность утратила силу после смены паспортных данных. Сейчас женщина не выходит на связь.

Напомним, что из-за серьезных ран после нападения школьника доставили в Москву. Фрагменты его лица доставали из желудков хаски, но они после операции не прижились.

К слову, мама мальчика после случившегося его не видела. Женщина осталась дома, так как является инвалидом.

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