Экс-возлюбленного Волочковой приговорили к 7 годам колонии

Дмитрий Дюран, в прошлом — возлюбленный балерины Анастасии Волочковой, получил 7 лет колонии общего режима. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Предпринимателя обвиняли в крупном мошенничестве — он убедил нескольких людей вложиться в «крутой кондитерский бизнес», а затем, собрав 100 млн рублей, исчез с этими деньгами. Как уточняется, количество пострадавших от его действий превышает 40 человек.

Дюран уже был заочно арестован, когда один из «инвесторов» встретился с ним, чтобы прояснить ситуацию, и в процессе разговора решил воздействовать на собеседника физически. Во время драки обоих задержали. 16 января суд вынес мошеннику приговор.

Тем временем Волочкова, с которой Дюран когда-то состоял в отношениях, наслаждается отдыхом на Мальдивах — недавно она поделилась фотографиями с молодым танцором Марчелом Абаби. Звезд уже заподозрили в романе.