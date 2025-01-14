Позировали под руку: Анастасия Волочкова снялась с предполагаемым возлюбленным на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова, которая недавно улетела на Мальдивы, снялась с предполагаемым возлюбленным. В личном блоге танцовщица поделилась кадром, на котором позирует под руку с 26-летним партнером по шоу «Одержимость» Марчелом Абаби.

На опубликованном фото Анастасия Волочкова стояла под руку с молодым танцором на пляже на Мальдивах. 48-летняя балерина предстала перед камерой в длинном прозрачном платье, украшенном цветами и перьями. Артистка дополнила образ браслетом и солнцезащитными очками, отказавшись от макияжа и распустив волосы. 26-летний Марчел Абаби позировал в белой рубашке с короткими рукавами, шортах с принтом и солнцезащитных очках.

«Мы с Марчелом добавляем творческие и красивые краски нашему острову», — подписала снимок Анастасия Волочкова.

Напомним, недавно артистка балета сообщила, что в очередной раз улетела отдыхать на Мальдивы. Компанию Анастасии Волочковой составил таинственный молодой человек, которого она поначалу скрывала на фото, но затем перестала хранить интригу. Спутником балерины оказался ее партнер по шоу «Одержимость» Марчел Абаби.

После распространившихся слухов о новом романе Анастасия Волочкова вышла на связь, заявив, что с молодым артистом ее связывает лишь «творчество и дружба». При этом танцовщица призналась, что они с Марчелом Абаби уже совершили путешествие на другой остров. Балерина подчеркнула, что туда обычно отправляются новобрачные, и посчитала это «символичным».

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова раскрыла, были ли у нее романы с женатыми мужчинами.