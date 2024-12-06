В Челябинской области цыганка получила пособие на несуществующих детей в 700 тысяч

В Челябинской области суд приговорил к четырем годам лишения свободы цыганку из Коркино, которая оформила пособие на несуществующих детей. Женщина успела получить от государства 720 тыс. рублей.

Подробности сообщает 74.ru.

Уголовное дело в отношении женщины рассматривалось 6 декабря Тракторозаводским районным судом Челябинска. Ее признали виновной в мошенничестве при получении выплат.

Суд назначил 4 года колонии общего режима и штраф в 200 тыс. рублей. Также суд удовлетворил иск Министерства социальных отношений региона – с женщины взыскали 741 тыс. рублей материального ущерба.

Как отмечает издание, в 2019 году женщина обратилась в ЗАГС с заявлением о рождении двойни. Она утверждала, что родила на дому, а в больницу не обращалась. Слова подтвердила знакомая. В итоге женщине выдали свидетельства о рождении. Потом цыганка сделала временную регистрацию и обратилась за получением материнского капитала, но дважды получила отказ. Вскоре обман разоблачили.

В суд женщина приехала без вещей, рассчитывая на условный срок или оправдание. Известно, что ранее она была судима за распространение наркотиков. Вышла на свободу в 2016 году.

Ранее сообщалось, что бывшего адвоката Эльмана Пашаева заподозрили в получении 3 млн рублей за поддельное ранение.