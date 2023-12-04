Экс-участник «Дома-2» Даниэль Чистяков подрался со шлагбаумом в Видном

Бывший участник «Дома-2» Даниэль Чистяков подрался со шлагбаумом в Видном на въезде в ЖК. Известно, что недавно собственники согласовали установку шлагбаума с распознаванием номеров.

Подробности инцидента приводит телеканал «360».

Чистяков и его жена Надежда Ермакова не могли въехать на территорию. Женщина утверждает, что они ждали 20 минут.

Инцидент произошел 3 декабря в 20 часов. Жильцы наблюдали за происходящим, снимали на видео.

По словам собеседника издания, современный шлагбаум установили недавно: пару месяцев он работал в тестовом режиме, пока номера вносили в базу. У шлагбаума есть функция оформления гостевого пропуска: в этом случае информация через минуту появляется у оператора и машина проезжает.

Пока сломанный шлагбаум не починили, в управляющей компании не захотели комментировать случившееся. По данным телеканала, компания обратилась в полицию.

Жена Чистякова не отвечает журналистам: сбрасывает звонки.

Тем временем поломку обсуждают в группе ЖК в социальной сети «ВКонтакте». В обсуждениях писали: «Может, уже совсем денег нет и пропиарился?»

Ранее сообщалось, что в Татарстане врачи подрались во время операции.