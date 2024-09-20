Экс-участник «Дома-2» Александр Сивков обманул адвоката, пообещав карьеру модели. Об этом сообщает ИА Регнум.

По информации источника, 43-летняя женщина вступила в Ассоциацию моделей по приглашению Сивкова. Александр сообщил ей, что она отобрана в основной состав моделей и выступит на показе 6 апреля, и прислал ссылку на оплату организационного взноса.

Через несколько дней экс-участник «Дома-2» связался с адвокатом и заявил, что показ пройдет на Сахалине. Стоимость поездки, по его словам, составляла 40 тысяч рублей. Однако потерпевшая перевела в два раза больше: она оплатила билеты и для себя, и для сына. Получив деньги, Александр пообещал, что самостоятельно зарегистрирует всех на рейс.

За день до вылета он написал в чат, что поездка отменяется из-за плохого поведения моделей, и пообещал вернуть деньги. Однако свое слово Александр не сдержал.

Адвокат написала заявление в полицию, в котором обвинила Сивкова в мошенничестве.

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