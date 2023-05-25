Экс-супруга вратаря сборной России по футболу обвинила его в попытках отобрать у нее дочь

Бывшая жена футбольного вратаря сборной России Матвея Сафонова Анастасия Казачек обвинила его в попытках отобрать у нее 2-летнюю дочь Майю. Об этом сообщается на сайте Life.ru.

В своей соцсети Казачек заявила, что футболист подал соответствующий иск в суд Краснодара. Кроме этого, голкипер требует с экс-супруги 13 тысяч ежемесячно в качестве алиментов.

«Я опасаюсь, что влияния, которое способны оказывать его кураторы, более чем достаточно для удовлетворения такого абсурдного иска», – написала Казачек.

Напомним, что Сафонов и Казачек развелись в октябре 2021 года спустя четыре месяца после рождения дочери Майи.

Отмечается, что после развода полтора года ребенок жил с матерью, но сейчас вратарь хочет, чтобы ребенок жил с ним. Казачек утверждает, что экс-супруг еще хочет отобрать у нее машину, которая была ей подарена на рождение дочери.

Девушка также обвинила Сафонова в изменах пока она была беременна их ребенком, а также после рождения дочери.

По ее словам, после развода вратарь видится с дочерью только раз в месяц. Казачек отмечается, что у спортсмена не будет времени, чтобы ухаживать за ребенком. А требование об алиментах девушка назвала наглостью.

«Ему хватило наглости, при том, что он зарабатывает более 150 млн в год, просить суд взыскать с меня алименты на содержание Майи в размере 13 386 рублей в месяц», – подчеркнула Казачек.

Девушка пояснила, что сейчас живет вместе с дочерью в Москве и ни в чем не нуждается.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Тарасов заговорил об обиде на Бузову и заявил, что она «хайпилась на разводе».