Экс-советника Януковича застрелили в Испании

Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, Андрея Портнова застрелили недалеко от Мадрида. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER.

По данным источника, нападение было совершено в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон. Портнов получил четыре огнестрельных ранения в грудь – одно смертельное ранение в голову. Все произошло у входа в местную школу.

Как сообщает газета ABC, нападавший скрылся с места преступления. Сейчас полиция ведет активные поиски преступника.

Андрей Портнов занимал должность заместителя главы администрации и советника Виктора Януковича в период его президентства на Украине.

Испанские правоохранительные органы пока не дали официальных комментариев относительно мотивов убийства. Расследование продолжается.

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